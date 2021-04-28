РФС признал ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"

"Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры - нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение", - говорится в сообщении.

На 34-й минуте матча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги главный арбитр Павел Кукуян показал Ахметову прямую красную карточку за фол против форварда Александра Соболева. "Спартак" победил в матче со счетом 1:0

ТАСС, 28 апреля. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Комиссия признала правильными желтые карточки, показанные игрокам "Спартака" Айртону и Александру Максименко. Также орган посчитал правильным решение арбитра не удалять Джордана Ларссона в одном из эпизодов.

Кроме того, ЭСК признала ошибочным решение судьи Владимира Москалева не удалять игрока самарских "Крыльев Советов" Ивана Ломаева в матче полуфинала Бетсити - Кубка России против грозненского "Ахмата" (1:0). Арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку, не поставив пенальти в ворота подмосковных "Химок" в матче 27-го тура РПЛ против московского "Динамо" (1:0) на 79-й минуте. Также ЭСК признала ошибочным решение Владислава Безбородова показать желтую карточку футболисту "Ростова" Дмитрию Полозу в игре против тульского "Арсенала" (1:0).

"Спартак" за три тура до конца чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков, ЦСКА идет на шестой строчке, имея в активе 46 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 3 мая на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", ЦСКА 1 мая примет "Уфу".