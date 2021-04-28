Определен состав сборной России по дзюдо на "Большой шлем" в Казани

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав команды на предолимпийский турнир Мировой серии "Большой шлем", который пройдет 5-7 мая в Казани. Об этом ТАСС сообщили в Федерации дзюдо России.

На правах хозяев сборная России может выставить в каждой весовой категории по четыре спортсмена, команду на турнире представят 55 дзюдоистов - 28 мужчин и 27 женщин.

В числе лидеров команды в Казани выступят трое действующих победителей серии Дарья Давыдова (весовая категория до 63 кг), чемпионы Европы Арман Адамян (100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Также в состав вошли олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев (81 кг) и Абдула Абдулжалилов (66 кг), побеждавшие на "Большом шлеме" в Екатеринбурге в 2017 году, Аслан Лаппинагов (81 кг), выигрывавший тюменский "Большой шлем" годом ранее, и победитель "Мастерса" 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Денис Ярцев (73 кг), ставший лучшим в Тюмени в 2014 году.

Также сборную России в Казани представят серебряный призер чемпионата мира 2018 года, двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе, Альберт Огузов, Аюб Блиев и Рамазан Абдулаев (60 кг); победитель четырех турниров мировой серии Якуб Шамилов, Арам Григорян и Мурад Чопанов (66 кг); Аюб Хажалиев, Махмадбек Махмадбеков и Магомедкарин Пидуриев (73 кг); Алан Хубецов и Абас Азизов (81 кг), двукратный чемпион Европы Михаил Игольников, Наджибула Давудов и Роман Донцов (90 кг); Нияз Билалов, Дмитрий Довгань, Денис Баканов (до 100 кг); Антон Кривобоков, Александр Шалимов и Ален Цховребов (свыше 100 кг).

Женскую сборную России представят Ирина Долгова, Кристина Булгакова, Ирэна Хубулова и Анастасия Павленко (48 кг); Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова и Данна Нагучева (52 кг); Дарья Межецкая, Юлия Казарина, Анастасия Конкина и Виктория Байдак (57 кг); Екатерина Валькова, Валентина Костенко и Айгуль Багаутдинова (63 кг); Мадина Таймазова, Таисия Киреева, Ксения Задворнова и Дали Лилуашвили (70 кг); Александра Бабинцева, Антонина Шмелева, Нюргуяна Никифорова и Марина Букреева (до 78 кг), а также Анжела Гаспарян, Дарья Владимирова, Евгения Богданова и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

На турнир в Казань приедут олимпийские чемпионы Тина Трстеняк (Словения) и Идалис Ортис (Куба), двукратная чемпионка мира Юта Абэ (Япония), чемпионы мира Саги Муки (Израиль), Неманья Майдов (Сербия), Мириам Ропер (Панама) и многие другие. Победители турнира получат 5 000 евро призовых и 1 000 очков в рейтинге, вторые призеры - 3 000 евро и 700 очков, третьи - 1 500 евро и 500 очков.