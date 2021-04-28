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Футбол в России

Кубок победителя РПЛ привезут в Петербург на матч "Зенит" - "Локомотив"

Встреча пройдет 2 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кубок, вручаемый победителю Российской премьер-лиги (РПЛ), привезут в Санкт-Петербург на матч между "Зенитом" и "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Встреча 28-го тура Тинькофф-РПЛ пройдет 2 мая.

"Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен "Зениту" в случае его победы в чемпионате", - сообщили в пресс-службе.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 27 турах, "Локомотив" с 52 очками идет на второй строчке. В случае победы санкт-петербургский клуб досрочно станет чемпионом России.

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