Матыцин: организаторы ЧМ по шашкам должны были заранее проработать вопрос с флагом РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Организаторы финального матча чемпионата мира по шашкам должны были заранее проработать вопрос соблюдения правил выступления российских спортсменов на крупных турнирах в свете санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки. После пяти игровых дней счет в матче 32:28 в пользу польской спортсменки.

"Международная федерация шашек является подписантом кодекса WADA и обязана исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира (в том числе по неолимпийским видам спорта) не могут использовать флаг и гимн Российской Федерации до 16 декабря 2022 года, - сказал Матыцин. - Три первых дня финального поединка флаг России стоял на игровом столе рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной, шестикратной чемпионкой мира. Лишь на четвертый день организаторы неожиданно вспомнили о соблюдении правил, предписанных WADA. Российские спортсмены после объявления решения CAS уже участвовали в нескольких чемпионатах мира, и всегда заранее прорабатывался вопрос выступления россиян, чтобы соблюсти правила, но при этом не помешать своими действиями нашим спортсменам".

"Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала. К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится", - добавил министр спорта России.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.