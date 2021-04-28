Российские гандболисты отобрались на чемпионат Европы 2022 года

ТАСС, 28 апреля. Мужская сборная России по гандболу обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2022 года.

В среду в матче третьего отборочного раунда чемпионата Европы российские гандболисты одержали победу над командой Фарерских островов со счетом 31:24. В другом матче группы 3 сборная Чехии обыграла команду Украины (28:26).

В турнирной таблице сборная России занимает первое место, набрав в пяти матчах восемь очков. В активе команд Чехии и Украины по пять очков, сборные провели четыре и пять игр соответственно, команда Фарерских островов в четырех матчах не набрала ни одного очка. Сборная России не опустится ниже второго места и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы.

По итогам группового этапа первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.