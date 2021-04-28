Омский "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина. Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2. "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина. До этого омский клуб выходил в финал в 2012 и в 2019 годах, уступив московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно.

"Авангард" в первом раунде плей-офф переиграл "Автомобилист" со счетом 4-1, а затем сломил сопротивление "Металлурга" (4-2 в серии) и "Ак Барса" (4-3). ЦСКА в плей-офф прошел "Спартак" (4:0), "Локомотив" (4-3) и СКА (4-2). В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве "Авангард" проиграл со счетом 2:4, в Балашихе - 1:4.

Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Армейцы принимали участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).