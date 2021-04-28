Жуков отметил, что "Авангарду" удалось стать чемпионом в непростых "выездных" условиях

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил омский "Авангард" с победой в Кубке Гагарина, отметив, что команде удалось стать чемпионом, несмотря на то, что она была вынуждена играть в Подмосковье из-за реконструкции омской арены. Такое мнение Жуков высказал ТАСС.

В среду "Авангард" обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

"Хочу поздравить хоккеистов "Авангарда" и болельщиков клуба с заслуженной победой в Кубке Гагарина, с блестящей игрой. Команда практически весь сезон провела на выезде и одержала такую прекрасную победу, - сказал Жуков. - Финал был вообще потрясающим, когда они играли втроем против пятерых при счете 1:0 в конце. И ЦСКА хорошо играл, но "Авангард", конечно, заслужил победу".

"Авангард" и ЦСКА играли и в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.