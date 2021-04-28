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КХЛ

Ковальчук: победа "Авангарда" в Кубке Гагарина посвящается Омску

В финале омский клуб обыграл московский ЦСКА
Илья Ковальчук и главный тренер "Авангарда" Боб Хартли Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Илья Ковальчук и главный тренер "Авангарда" Боб Хартли
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Победа "Авангарда" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) посвящается Омску. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Илья Ковальчук.

В среду "Авангард" обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Ковальчук присоединился к команде в конце прошлого года.

"Я очень рад, мы дома выиграли. Конечно, эта победа посвящается Омску, - сказал Ковальчук. - По сравнению с Питером (Ковальчук выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах - прим. ТАСС), тут другие эмоции. Мы в каждой серии были андердогами и приходилось доказывать, нас списывали, но мы выигрывали".

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