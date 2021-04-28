Генменджер "Авангарда" отметил мужество и характер хоккеистов команды

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты "Авангарда" проявили характер в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, ни одна серия не далась легко омской команде. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В среду "Авангард" обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

"Нам ни одна серия не далась легко, мы шли поступательно. Я просто поражаюсь мужеству наших ребят, которые столько блокировали, столько трудностей преодолели, - сказал Волков. - Такая команда, конечно, создается внутренним характером, внутренним мужским стержнем. Мы наконец чемпионы, а победителей не судят".

"Хотелось бы, чтобы каждый год появлялись новые чемпионские команды, но мы не откажемся от возможности победить и выпить сладкого шампанского из кубка еще несколько раз. У нас все сошлось. Мы подбирали людей по человеческим качествам, самое главное, я считаю, здоровая атмосфера в раздевалке. Ребята все молодцы, они герои", - добавил Волков.

"Авангард" в первом раунде плей-офф переиграл "Автомобилист" со счетом 4-1, а затем сломил сопротивление "Металлурга" (4-2) и "Ак Барса" (4-3).