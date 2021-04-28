Морозов: плей-офф КХЛ сезона-2020/21 доказал эффективность потолка зарплат

Сезон-2020/21 стал первым, когда в КХЛ действовал жесткий (без права превышения) потолок зарплат, составляющий 900 млн рублей.

"Потолок зарплат уже в этом году показал нам, что он работает, у нас почти в каждой серии плей-офф был овертайм, была борьба, это то, чего мы и хотели, команды подравнялись. В финале все игры были от ножа. "Авангард" играл хорошо, самоотверженно, заблокировал много бросков. Нельзя упрекнуть в желании и ЦСКА, но сегодня больше получалось у "Авангарда", "Авангард" к этому долго шел, стремился, теперь седьмая команда будет представлена на Кубке Гагарина", - сказал Морозов.

"Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии омский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4-2.