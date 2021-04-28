Морозов: хоккеисты "Авангарда" смогли влюбить в себя подмосковных болельщиков

В среду "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Клуб перед началом сезона-2018/19 вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

"Мы очень рады, что этот тяжелый сезон завершился, что мы его не пропустили и вручили Кубок Гагарина при зрителях, - сказал Морозов. - "Авангард" выиграл при своих болельщиках. Это команда с тяжелой ситуацией, она не играет в Омске, но у нее огромный фанатский сектор, были и болельщики из Омска, плюс они влюбили в себя местных болельщиков. Сезон был для всех нас тяжелый, было тяжело готовиться, но рады, что он закончился и полноценно состоялся".