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КХЛ

"Авангард" прилетит в Омск с Кубком Гагарина 29 апреля

Команда из-за проблем с ареной в Омске домашние матчи проводит в Балашихе
Хоккеисты "Авангарда" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Авангарда"
© Станислав Красильников/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Авангард" прилетит в Омск с Кубком Гагарина 29 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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В среду "Авангард" обыграл ЦСКА (1:0) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

"Команда отправится в Омск завтра", - сообщили в пресс-службе.

"Авангард" перед началом сезона-2018/19 вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

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