Карпов прокомментировал победу Непомнящего на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поздравил Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов и назвал игру гроссмейстера блестящей. Такое мнение он высказал на церемонии закрытия турнира претендентов.

"Я знаю Яна давно, когда он еще жил в Брянске и даже какое-то время был стипендиатом моей школы, фактически моим стипендиатом. С молодого таланта он смог добраться до самого верха. Ян, поздравляю тебя от всей души с победой в турнире претендентов, причем с досрочной победой. Блестяще играл", - сказал Карпов.

Гроссмейстер также выразил надежду на то, что Непомнящий сможет вернуть России звание чемпиона мира по шахматам.

Непомнящий победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Эта победа позволит ему встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.