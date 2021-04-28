{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Фазель: Боб Хартли из "Авангарда" доказал, что является великим тренером

Главный тренер омского клуба стал вторым в истории специалистом, кто выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Наставник омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Боб Хартли победой в Кубке Гагарина доказал, что является великим тренером. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В среду "Авангард" обыграл ЦСКА (1:0) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

"Я удивлен и рад победе "Авангарда", - сказал Фазель. - Омск - хоккейный город, скоро там будет новая арена, местные болельщики наконец лично будут наблюдать за своей командой. И надо отметить Боба Хартли - он великий тренер, и это доказал".

Хартли стал вторым тренером в истории, сумевшим выиграть и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли (с "Колорадо"). Первым был Майк Кинэн, выигравший трофеи с магнитогорским "Металлургом" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Теги
Фазель, РенеКХЛ
НХЛ
"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу
Российский нападающий "Сент-Луиса" набрал 14 очков в 23 играх текущего сезона
Читать полностью