Шипулин сообщил, что Putin Team поддержала Тансыккужину в Варшаве после инцидента с флагом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Активисты общественного движения Putin Team поддержали Тамару Тансыккужину в Варшаве после инцидента с флагом России во время матча за звание чемпионки мира по шашкам. Об этом сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин в видеообращении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Матч за мировую корону с участием Тансыккужиной и польки Натальи Садовской проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал очень хорошую фразу: "Российский флаг никому не может мешать". Я с ним полностью согласен, - сказал Шипулин. - Ты спортсмен, ты никогда не подозревался в допинговых скандалах, никому не мешал и не делал ничего неправомерного, а тебя просто унижают. Сегодня очень много общественников и политиков ее поддержало, я знаю, что наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Михайловне, чтобы ее поддержать. Эта поддержка ей очень важна после того, как она столкнулась с такой несправедливостью".

"Мы желаем, чтобы она как можно быстрее морально восстановилась. Наша страна в таких ситуациях едина, а когда она едина, то непобедима. Тамару Михайловну на родине мы встретим как героя. Надеюсь, таких ситуаций по отношению к нашей стране больше не произойдет", - добавил он.