Шипулин сообщил, что Putin Team поддержала Тансыккужину в Варшаве после инцидента с флагом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Активисты общественного движения Putin Team поддержали Тамару Тансыккужину в Варшаве после инцидента с флагом России во время матча за звание чемпионки мира по шашкам. Об этом сообщил чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин в видеообращении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Матч за мировую корону с участием Тансыккужиной и польки Натальи Садовской проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал очень хорошую фразу: "Российский флаг никому не может мешать". Я с ним полностью согласен, - сказал Шипулин. - Ты спортсмен, ты никогда не подозревался в допинговых скандалах, никому не мешал и не делал ничего неправомерного, а тебя просто унижают. Сегодня очень много общественников и политиков ее поддержало, я знаю, что наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Михайловне, чтобы ее поддержать. Эта поддержка ей очень важна после того, как она столкнулась с такой несправедливостью".
"Мы желаем, чтобы она как можно быстрее морально восстановилась. Наша страна в таких ситуациях едина, а когда она едина, то непобедима. Тамару Михайловну на родине мы встретим как героя. Надеюсь, таких ситуаций по отношению к нашей стране больше не произойдет", - добавил он.
Решение убрать флаг страны по ходу партии Шипулин назвал "ужасным инцидентом для страны, болельщиков". "Я сам был в таких ситуациях и знаю, насколько это тяжело. В 2017 и 2018 годах вводились всяческие санкции против нашего спорта и нашей страны, у нас отбирали наш гимн и наш флаг, возможность участвовать в Олимпийских играх", - сказал он.
"В 2018 году Олимпийские игры должны были стать для меня лучшими. Для каждого спортсмена чемпионат мира и Олимпийские игры - серьезные турниры, к которым готовятся всю спортивную карьеру. Когда у тебя отбирают такую возможность и пытаются принизить, это ужасно. Всегда говорят о том, что спорт вне политики, но сейчас мы точно понимаем, что спорт - часть большой политики и через него западные страны и некоторые враги, WADA, МОК хотят навредить и подавить нашу страну. Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться, а иногда и дать отпор", - заявил Шипулин.
История вопроса
В связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Игра в шашки не входит в олимпийскую программу, однако международная федерация является подписанном кодекса WADA и поэтому должна следовать правилам.
В среду во время пятого раунда польская спортсменка в знак солидарности с россиянкой убрала флаг своей страны со стола. Тансыккужина победила во встрече, сократив отставание - 28:32 (для победы надо набрать 54 очка).