Кущенко: ЦСКА заслуженно первым вышел в "Финал четырех" Евролиги

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА нашел баланс в игре и заслуженно первым вышел в "Финал четырех" Евролиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В среду ЦСКА обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 85:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и вышел в "Финал четырех". Самым результативными игроком матча стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 34 очка. Клуб девятый раз подряд вышел в "Финал четырех". Армейцы являются четырехкратными победителями Евролиги.

"Ни одна европейская команда не имеет такой статистики "Финалов четырех", как ЦСКА, это уникальное достижение, - сказал Кущенко. - В серии с "Фенером" армейцы наконец смогли найти баланс в составе, и Клайберн показал, что лидер команды - это он. Подобрал флаг после Джеймса, перешедшего в "Нетс".

"Армейцы - команда с большущим опытом игры в "Финалах четырех" Евролиги, и серия с "Фенербахче" показала, что к важнейшим матчам сезона она умеет готовиться как никто. ЦСКА по праву вышел первым в "Финал четырех", - добавил Кущенко.

"Финал четырех" состоится с 28 по 30 мая в германском Кёльне. Решающие матчи пройдут без зрителей из-за эпидемиологической ситуации. В 2020 году сезон Евролиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Фенербахче" - седьмое. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Петербургский "Зенит" стал восьмым и в среду дома потерпел поражение в третьем матче четвертьфинальной серии против испанской "Барселоны" ("Зенит" проигрывает в серии со счетом 1-2).