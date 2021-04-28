"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 28 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над французским ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брёйне (64-я минута) и Рияд Марез (71). Де Брёйне стал четвертым игроком, который забил гол в ворота ПСЖ в трех подряд матчах Лиги чемпионов после Лионеля Месси, Маркуса Рэшфорда и Неймара. У проигравших отличился Маркиньос (15). Бразильский защитник стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, который сумел забить гол в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов два сезона подряд.
На 77-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе. Сенегалец стал первым игроком с сезона-2012/13, получившим две красные карточки в течение одного сезона Лиги чемпионов. Тогда дважды с поля удалили защитника "Реала" Альваро Арбелоа.
Марез прошил стенку «ПСЖ» со штрафного, которая рассыпалась ♂— Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021
Паредес, Кимпембе, ну кто так прыгает? pic.twitter.com/zNdADOQTM8
ПСЖ и "Манчестер Сити" провели четвертый матч друг против друга. Впервые команды встретились на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2008/09, та встреча завершилась ничейным результатом - 0:0. В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2015/16 по сумме двух матчей сильнее оказался "Манчестер Сити" - 2:2, 1:0.
Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая.