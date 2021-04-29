Организация Bellator предложила Федору Емельяненко варианты соперников по следующему бою

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организация Bellator предложила российскому бойцу Федору Емельяненко варианты соперников, о его следующем поединке может быть объявлено 7 мая. Об этом ТАСС заявил президент организации Скотт Кокер.

Следующий бой Емельяненко может пройти осенью в России.

"Да, мы говорили с Федором три дня назад о соперниках, - сказал Кокер. - Предложили Емельяненко варианты оппонентов, сейчас он должен переговорить со своим тренером. Думаю, мы сможем анонсировать что-либо уже 7 мая. Так или иначе, новости должны быть в ближайшее время".

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.