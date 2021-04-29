Народные гуляния, дискотеки и салюты. Омск отмечает чемпионство "Авангарда"

ОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Омска отмечают победу хоккейного "Авангарда", впервые в своей истории ставшего обладателем Кубка Гагарина, стихийными массовыми гуляниями на центральной городской улице. В первый час после завершения решающего матча здесь собрались болельщики со всего города.

В среду "Авангард" обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омский клуб третий раз играл в финале Кубка Гагарина. Все домашние матчи сезона команда провела в подмосковной Балашихе из-за реконструкции арены в Омске.

По омскому времени матч завершился после полуночи, и погруженный в тишину центр города уже через полчаса после награждения стал местом стихийных массовых гуляний. Болельщики "Авангарда", высыпавшие на улицу из официальной фан-зоны, тут же устроили дискотеку, включив в автомобилях старый гимн команды. "О, этот миг, этот звездный час, знаем мы, что судьба за нас, - дружно подпевали фанаты. - Выходи и за Омск болей. Да здравствует хоккей!"

Собравшиеся болельщики раз за разом вспоминали острые моменты игры, встречали друзей, смотревших матч в других местах или вовсе не увидевших его, и делились впечатлениями.

"Ощущения - огонь, ничего не может быть лучше. Я верила в команду, знала, что победят. Классный матч, классная серия, - рассказала ТАСС болельщица Олеся Ритер, которую сопровождал маскот "Авангарда", - Конечно, сердце екало, особенно когда наши в самом конце втроем оказались. Но мы выстояли!"

Десятки машин на проспекте

Группа болельщиков разрасталась на глазах. К месту стихийного гуляния подъезжали машины, из которых высыпали жители Омска и начинали обниматься и поздравлять друг друга. В воздух начали запускать салюты. Очевидно, жители центра Омска - неважно, любители хоккея или нет - заснут сегодня только под утро.

Главную улицу города - проспект Маркса - заполнили десятки машин, из которых восторженные фанаты размахивали красно-черными шарфами и флагами "Авангарда". Каждую встречную группу болельщиков машины приветствовали сигналами. Не удержался от проявления эмоций и патрульный экипаж полиции, который на ходу "покрякал" праздновавшим победу родного клуба омичам.

"Я не знаю, что сказать. Мы 17 лет ждали этого, у меня просто нет слов, - сказал житель Омска Сергей Волков. - Хартли (главный тренер "Авангарда" - прим. ТАСС) - молодчина, он обещал подобрать ключи к ЦСКА, и он подобрал. А что творил Грубец (вратарь "Авангарда" - прим. ТАСС)!"

По центральной улице города, которую заполонили танцующие болельщики, проехать можно только с огромным трудом. Пассажиры движущихся на небольшой скорости машин открывали окна и на ходу давали пять выстроившимся фанатам. Через некоторое время к фан-зоне подъехал экипаж ДПС, который стал требовать освободить проезжую часть. "Да вы что, мужики, вы что, не болеете за "Авангард"?" - подбежали сразу несколько болельщиков к машине. Полицейские, вздохнув, несколько раз повторили свое требование и поехали дальше.

Илья Глухов, один из фанатов команды, дал свою оценку выступлению "Авангарда". "Мы выиграли за счет того, что у нас очень много голодных до победы игроков. Они бились, пластались, ловили шайбы на себя. Большинство экспертов не верило в "ястребов" ни в серии с "Ак Барсом", ни в финале, но пацаны все всем доказали", - сказал он.