Вмешательство Мишустина помогло ЦСКА успеть на матч Евролиги с "Фенербахче" в Турции

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА смогли провести решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против турецкого "Фенербахче" благодаря личному вмешательству премьер-министра РФ Михаила Мишустина - чартер долго не получал разрешение на вылет из аэропорта Шереметьево, из-за чего клуб мог опоздать на игру и получить техническое поражение. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В среду ЦСКА обыграл "Фенербахче" со счетом 85:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и девятый раз подряд вышел в "Финал четырех". Армейцы являются четырехкратными победителями турнира.

"Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина, - сказал Ватутин. - Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счетом 0:20. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос".

Ватутин отметил турецкую команду, которая проявила характер, несмотря на серьезные проблемы с составом. "Поздравляю всех, ЦСКА снова там, где и хотел быть, жаль, что "Финал четырех" пройдет без болельщиков. Хочу отметить "Фенербахче", несмотря на все сложности, турецкая команда билась. Серия могла бы завершиться иначе или просто продлиться, но случилось то, что случилось, и мы празднуем успех", - отметил президент ЦСКА.

По мнению Ватутина, армейцам в этом сезоне удалось преодолеть ряд трудностей. "Я в ЦСКА с 2002 года, это мой самый сложный сезон, по разным причинам мы потеряли двух игроков стартовой пятерки, потерпели ряд болезненных поражений, получили большой объем зачастую несправедливой и неконструктивной критики, но выстояли и стали настоящей командой. Горжусь тренерами и игроками, персоналом, всем менеджментом клуба", - добавил Ватутин.

"Финал четырех" состоится с 28 по 30 мая в германском Кёльне, решающие матчи пройдут без зрителей из-за эпидемиологической ситуации. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, петербургский "Зенит" стал восьмым и в среду дома потерпел поражение в третьем матче четвертьфинальной серии против испанской "Барселоны" ("Зенит" проигрывает в серии со счетом 1-2).