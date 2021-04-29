"Оттава" обыграла "Ванкувер" в матче НХЛ. Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу

В составе победителей отличились Виктор Мете (3-я минута), Крис Тирни (21), Джош Норрис (22), Томас Шабо (27), Брэди Ткачук (37) и Колин Уайт (55, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Тайлер Майерс (26), Джейк Виртанен (28), Брэндон Саттер (58).

Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу - забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. Нападающий "Оттавы" подрался с форвардом "Ванкувера" Заком Макивеном на девятой минуте встречи, а также отметился голевым пасом в эпизоде с голом Норриса.

Выступающие за "Оттаву" нападающий Евгений Дадонов и защитники Артем Зуб и Никита Зайцев не отметились результативными действиями

"Оттава" поднялась на шестую строчку в таблице Северного дивизиона, набрав 42 очка в 50 матчах, и обошла "Ванкувер", на счету которого 41 очко а 43 игры. Следующий матч "Оттава" проведет 2 мая на выезде против "Монреаля", "Ванкувер" 30 апреля сыграет в гостях с "Торонто".