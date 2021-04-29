Российский футбольный союз исключил Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) исключил Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21 без права восстановления. Об этом журналистам сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Вилков обслуживал матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1). Он назначил пенальти в ворота "Ростова" и удалил игрока команды Армина Гиговича. Позднее эти решения были признаны ошибочными.

"Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской премьер-лиги. Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы, мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации", - сказал Хачатурянц.

Вилкову 41 год, он обслуживал матчи чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года. В ноябре 2019 года Вилков был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0) соответственно.