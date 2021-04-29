Матыцин оценил решение ежедневно тестировать на коронавирус олимпийцев в Токио

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение организаторов Олимпийских игр в Токио ежедневно тестировать участников соревнований на коронавирус добавит спортсменам трудностей, однако к нему нужно относиться уважительно. Об этом в четверг на форуме SportForumLive заявил журналистам министр спорта России Олег Матыцин.
О решении ежедневно тестировать участников Олимпийских игр было объявлено в среду.
"Дополнительные факторы, которые не связаны с тренировочным и соревновательным процессами, оказывают как психологическое, так и организационное воздействие, потому что требуют времени. Но эта норма распространяется на всех. К великому сожалению, это стало следствием той ситуации, которая сейчас существует в мире. Будем уважительно к этому относиться", - сказал Матыцин.
Министр убежден, что российские спортсмены сумеют должным образом подготовиться к Играм в Токио, церемония открытия которых состоится 23 июля. "Команда готовится в режиме, максимально приближенном к боевому, с соблюдением всех норм безопасности. Уверен, что спортсмены подойдут в оптимальной спортивной форме", - заметил он.
Ожидается, что в состав российской олимпийской команды войдет порядка 350 спортсменов.