Матыцин оценил решение ежедневно тестировать на коронавирус олимпийцев в Токио

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение организаторов Олимпийских игр в Токио ежедневно тестировать участников соревнований на коронавирус добавит спортсменам трудностей, однако к нему нужно относиться уважительно. Об этом в четверг на форуме SportForumLive заявил журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

О решении ежедневно тестировать участников Олимпийских игр было объявлено в среду.