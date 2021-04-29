Стадион имени олимпийской чемпионки по лыжам Кулаковой построят в Удмуртии

ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Стадион имени самой титулованной советской лыжницы Галины Кулаковой построят в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает четырехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, 39-кратная чемпионка СССР Галина Кулакова. С праздником ее поздравил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. В рамках встречи они осмотрели место для строительства будущего стадиона, спортивный объект будет носить имя четырехкратной олимпийской чемпионки", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, стадион расположится на территории Италмасовской средней общеобразовательной школы в Завьяловском районе республики. На объекте появятся современные футбольное и баскетбольное поля, площадка с тренажерами, яма для прыжков в длину, беговые дорожки, крытая трибуна на 150 мест, вакс-кабина для подготовки инвентаря. Отмечается, что на новом стадионе смогут заниматься не только школьники, но и жители поселка Италмас и соседних населенных пунктов. Кроме того, стадион будет принимать соревнования районного и республиканского масштабов.

В пресс-службе отметили, что возведение нового спортивного объекта начнется этим летом, а завершится в октябре. На данный момент уже выполнены проектные работы, проводится экспертиза документации.

Галина Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи Воткинского района Удмуртии. Является самой титулованной советской лыжницей. В ее активе восемь олимпийских наград - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. Пять раз она побеждала на чемпионатах мира и 39 раз выигрывала чемпионаты страны. 78-летняя Кулакова живет в удмуртском селе Италмас по соседству с давней подругой по сборной Ниной Парамоновой.