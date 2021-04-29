РФС будет бороться с посещением судейской представителями клубов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) будет бороться с представителями клубов, которые посещают судейскую комнату, нарушая регламент. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС сообщил президент организации Александр Дюков.

Начальник "Локомотива" Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" (2:0). Из-за этого Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС 16 апреля вынес решение о проведении матча 29-го тура "Локомотив" - "Динамо" на нейтральном поле в другом городе. Встреча состоится на "Арене-Химки".

"Это вопрос, может ли он влиять. Есть правила и международная практика, в соответствии с ней представителям клуба неправильно появляться в судейской до или во время игры. Поэтому данный эпизод произошел, это был рецидив, соответственно вынесено такое наказание. Что касается РФС и судейского комитета, то мы будем бороться с такими случаями", - сказал Дюков.