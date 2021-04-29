Члены Центра спортивной подготовки подписали коллективный договор в рамках SportForumLive

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Подписание коллективного договора между работниками Центра спортивной подготовки состоялось в рамках форума SportForumLive, проходящего в Гостином дворе. Документ поможет урегулировать социально-трудовые отношения в структуре, а также обеспечит его сотрудникам, в том числе четырем тысячам российских спортсменов, защиту трудовых и социально-экономических прав.

Исполняющим обязанности директора ЦСП с декабря 2020 года является Георгий Брюсов.

Председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма России Павел Рожков отметил в ходе подписания, что этот шаг поможет в том числе и при разрешении индивидуальных трудовых споров, возникающих в профессиональном спорте, спорте высших достижений и в арбитраже.

"В Центре спортивной подготовки трудоустроены ведущие российские спортсмены, которые на международных стартах завоевывают медали для нашей страны, и тренеры, которые готовят спортсменов к выступлениям на этих важнейших соревнованиях. Благодаря подписанному коллективному договору, работники ФГБУ ЦСП получат дополнительные гарантии защиты своих трудовых и социально-экономических прав, а работодатель - стабильные трудовые правоотношения с работниками" - отметил Рожков.

Первичная профсоюзная организация ЦСП была создана 23 сентября 2020 года. 8 декабря 2020 года она вступила в Общероссийский профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма РФ. Ее председателем является Татьяна Покровская.

"Главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию, герой Труда, заслуженный тренер России Татьяна Покровская ранее отмечала необходимость создания таких профсоюзных организаций в отрасли спорта. Подписание коллективного договора в ЦСП будет способствовать росту и укреплению отраслевого профсоюзного движения и станет положительным примером для региональных центров", - добавил Рожков.