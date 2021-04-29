Кубок баскетбольной Лиги чемпионов представили в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Кубок баскетбольной Лиги чемпионов выставили в одном из торговых центров Нижнего Новгорода в четверг. Такое событие привлечет дополнительных болельщиков и даст стимул к развитию баскетбола в регионе, рассказал ТАСС на церемонии председатель Федерации баскетбола Нижегородской области Илья Хайретдинов.

Нижний Новгород примет "Финал восьми" Лиги чемпионов 5-9 мая. В финальной части турнира примут участие испанские "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Это идея баскетбольного клуба "Нижний Новгород". Ее активно поддержала международная федерация и Лига чемпионов непосредственно. Такого события в Нижегородской области после чемпионата мира [по футболу 2018 года] не было давно. Мы должны были дать возможность жителям нашего города и гостям стать частью этого большого события", - сказал Хайретдинов.

Для того, чтобы кубок увидело как можно больше жителей и гостей города, его покажут в крупнейших торговых центрах города. За три дня кубок побывает в ТЦ "Жар-Птица", "Фантастика" и "Седьмое небо".

"Когда этот вопрос поднимался, мы выбирали крупнейшие торговые центры Нижнего Новгорода, чтобы максимальное число людей увидело кубок. Зачастую те, кто сегодня придут посмотреть на кубок, не увлекаются баскетболом, но увидев это событие, окажутся потом на наших трибунах. Это даст стимул и дополнительный темп развитию баскетбола и спорта в частности", - добавил собеседник.

Лига чемпионов - клубное европейское соревнование, проводимое под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Это третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе.