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Сборные по баскетболу

Генменеджер сборной считает, что команде достались интересные соперники на Евробаскете

Сборная России сыграет с командами Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный менеджер баскетбольной сборной России Сергей Панов считает, что команде достались интересные соперники по группе на чемпионате Европы 2022 года. Такое мнение он высказал ТАСС.

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В четверг международная федерация назвала составы групп чемпионата Европы. Соперниками российской команды будут сборные Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии.

"Слабых соперников на таких турнирах не бывает, со всеми надо играть в полную силу. Понятно, что есть признанные гранды, тем не менее играть надо с каждым и в каждом матче завоевывать авторитет, - сказал Панов. - Интересная география, интересные соперники. Непобедимых нет, но и шапками забрасывать нельзя никого. Надеемся, наша сборная будет в кондициях показать хороший результат".

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы и однажды стала победителем турнира (2007 год). Один раз российские баскетболисты завоевали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011). На чемпионате Европы 2017 года сборная России заняла четвертое место.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

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