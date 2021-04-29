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ЧМ по хоккею в Риге

Александр Медведев оценил решение заменить гимн музыкой Чайковского на чемпионате мира

Бывший глава КХЛ назвал это решение не худшим в данной ситуации
Бывший президент КХЛ Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
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Бывший президент КХЛ Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Использование фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года является не худшим решением в данной ситуации. Такое мнение ТАСС высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

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В четверг президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.

"Музыка Чайковского связана с Россией, многие узнают ее, услышав первые аккорды, - сказал Медведев. - Поэтому, так как не удалось добиться разрешения исполнения гимна, то слышать какую-то нейтральную мелодию хуже, чем музыку великого русского композитора. В этой ситуации, скажем так, это не самое худшее решение".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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ЧМ по хоккею в Риге
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