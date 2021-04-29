Федерация дзюдо Ирана дисквалифицирована до сентября 2023 года

ТАСС, 29 апреля. Федерация дзюдо Ирана на четыре года лишена членства в Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщает пресс-служба IJF.

Федерация дзюдо Ирана в октябре 2019 года была отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой организации или входящих в нее национальных федераций в связи с инцидентом на чемпионате мира в Японии. Во время турнира иранские власти потребовали от дзюдоиста страны Саида Моллаеи, выступающего в весовой категории до 81 кг, сняться с соревнований, чтобы избежать возможной встречи с представителем Израиля Саги Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес спортсмена и членов его семьи. Моллаеи не выполнил указания и после турнира признался, что опасается возвращаться на родину.

"Ввиду неоднократных и очень серьезных нарушений устава IJF и основополагающих принципов олимпизма, совершенных Федерацией дзюдо Ирана и признанных комиссией Спортивного арбитражного суда (CAS), дисциплинарная комиссия считает, что статус члена Федерации дзюдо Ирана в Международной федерации дзюдо должен быть временно отозван", - говорится в заявлении на официальном сайте IJF.

Дисквалификация Федерации дзюдо Ирана продлится до 17 сентября 2023 года. IJF во второй раз наложила санкцию на Федерацию дзюдо Ирана по этому делу. При этом первоначальная санкция в виде бессрочного отстранения была отменена в марте Спортивным арбитражным судом CAS.