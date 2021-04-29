В Москве представлена коллекция, посвященная 90-летию комплекса ГТО

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Директор Государственного музея спорта в Москве Елена Истягина представила коллекцию, посвященную 90-летию со дня создания всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Комплекс ГТО был утвержден в СССР 11 марта 1931 года. На стенде были показаны знаки отличия и кубок ГТО, который неоднократно реставрировался. Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с юными шахматистами и призвал их заниматься спортом.

"Надо вообще делать так, чтобы люди побольше занимались спортом. Шахматы - замечательный вид деятельности, он развивает умственные способности. Но все-таки иногда надо выходить на свежий воздух, в зал, чтобы не сутулиться. Желаю находить время на занятия и шахматами, и футболом, и гимнастикой, и всем тем, что вам нравится", - сказал Матыцин, обращаясь к юным шахматистам.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.