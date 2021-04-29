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ЧМ по хоккею в Риге

Третьяк прокомментировал выбор музыки для чемпионата мира по хоккею

Глава федерации назвал вариант с Чайковским неплохим

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что вместо гимна РФ на чемпионате мира можно было использовать одну из знаменитых советских спортивных песен, но музыка Чайковского является достойной альтернативой. Такое мнение он высказал ТАСС.

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В четверг Рене Фазель сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ближайшем чемпионате мира.

"Конечно, у нас есть и спортивные песни - "Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей". Но принято такое решение, оно неплохое", - сказал Третьяк.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Гимн в честь победителя на чемпионате мира звучит после каждого матча.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичФазель, РенеЧМ по хоккею в Риге
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