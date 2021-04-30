Чемпионат мира по керлингу среди женских команд стартует в Канаде

ТАСС, 30 апреля. Мировое первенство среди женских команд по керлингу стартует 30 апреля в канадском Калгари. Россиянки, которые всегда претендуют на награды турнира, поспорят также за путевку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Соревнования в Канаде завершатся 9 мая. На чемпионате мира также выступят хозяева турнира и команды Швейцарии, Италии, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Японии, Южной Кореи. На первом этапе все команды сыграют между собой по одному матчу, две лучшие сборные напрямую выйдут в полуфинал.

Команды, занявшие с третьего по шестое места, проведут квалификационные матчи за выход в полуфинал. Чтобы попасть на Олимпиаду, необходимо по итогам первого этапа войти в первую шестерку.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россиянки выступят на чемпионате мира под именем и флагом Федерации керлинга России (RCF). В состав команды Сергея Беланова вошли скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В первом матче россиянки 30 апреля сыграют против команды Германии, встреча начнется в 18:00 мск. Заключительную игру первого этапа российские керлингистки проведут 7 мая с американками (18:00 мск).

Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали (2014, 2015, 2016, 2018).

Чемпионат мира изначально должен был пройти с 19 по 28 марта в швейцарском Шаффхаузене, но был отменен из-за коронавируса.