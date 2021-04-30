Музыку Чайковского услышат в Риге. Ее олимпийская версия прозвучит на ЧМ по хоккею

В четверг Международная федерация хоккея одобрила использование фрагмента концерта Петра Чайковского вместо национального гимна, несмотря на то, что ранее утвердила формат, согласно которому российская сборная должна была выступать на чемпионате мира с гимном IIHF

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Музыку из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, которая прозвучит вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио этим летом и зимних Играх в Пекине в следующем году, можно будет услышать в случае побед хоккеистов сборной России на предстоящем чемпионате мира. В Риге должен прозвучать фрагмент, подготовленный к Олимпиаде при участии народного артиста России Дениса Мацуева.

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Об утверждении Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского стало известно 23 апреля. В начале недели президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что его организация предложила Мацуеву доработать фрагмент концерта. Эта музыка звучала на церемонии награждения конькобежки Ангелины Голиковой на чемпионате мира в феврале, а также в конце марта на мировом первенстве в Стокгольме после побед российских фигуристов. Поздняков говорил, что фрагмент должен звучать на церемонии награждения более цельно. "Здесь не надо бежать впереди паровоза, все гениальное уже написано. Единственное, главная тема и так длится полторы минуты, и на чемпионате мира по фигурному катанию мне музыка показалась оборванной, - сказал Мацуев ТАСС. - Да, красиво звучало, но тема обрубается. Так как концерт идет в развитии, то там нет окончания, яркой коды, каждый гимн заканчивается торжественно, а здесь тема обрывается и не закончена".

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Он рассказал, что намерен сделать два-три варианта фрагмента и представить их общественности. IIHF пошла навстречу Мацуев пообещал Позднякову закончить работу к чемпионату мира по хоккею. Этот турнир станет первым, на котором можно будет услышать фрагмент концерта в новой редакции. Международная федерация хоккея (IIHF) пошла навстречу российской стороне, несмотря на то, что еще в середине марта на заседании совета IIHF в Москве был утвержден формат выступления сборной России в Риге, согласно которому российские хоккеисты должны были отправиться на турнир с гимном международной федерации. "Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира", - сказал ТАСС президент IIHF Рене Фазель. Решение федерации возражений не встретило. "Конечно, у нас есть и спортивные песни - "Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей". Но принято такое решение, оно неплохое", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.