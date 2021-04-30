Музыку Чайковского услышат в Риге. Ее олимпийская версия прозвучит на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Музыку из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, которая прозвучит вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио этим летом и зимних Играх в Пекине в следующем году, можно будет услышать в случае побед хоккеистов сборной России на предстоящем чемпионате мира. В Риге должен прозвучать фрагмент, подготовленный к Олимпиаде при участии народного артиста России Дениса Мацуева.
Об утверждении Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского стало известно 23 апреля. В начале недели президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что его организация предложила Мацуеву доработать фрагмент концерта. Эта музыка звучала на церемонии награждения конькобежки Ангелины Голиковой на чемпионате мира в феврале, а также в конце марта на мировом первенстве в Стокгольме после побед российских фигуристов. Поздняков говорил, что фрагмент должен звучать на церемонии награждения более цельно.
"Здесь не надо бежать впереди паровоза, все гениальное уже написано. Единственное, главная тема и так длится полторы минуты, и на чемпионате мира по фигурному катанию мне музыка показалась оборванной, - сказал Мацуев ТАСС. - Да, красиво звучало, но тема обрубается. Так как концерт идет в развитии, то там нет окончания, яркой коды, каждый гимн заканчивается торжественно, а здесь тема обрывается и не закончена".
Он рассказал, что намерен сделать два-три варианта фрагмента и представить их общественности.
IIHF пошла навстречу
Мацуев пообещал Позднякову закончить работу к чемпионату мира по хоккею. Этот турнир станет первым, на котором можно будет услышать фрагмент концерта в новой редакции.
Международная федерация хоккея (IIHF) пошла навстречу российской стороне, несмотря на то, что еще в середине марта на заседании совета IIHF в Москве был утвержден формат выступления сборной России в Риге, согласно которому российские хоккеисты должны были отправиться на турнир с гимном международной федерации.
"Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира", - сказал ТАСС президент IIHF Рене Фазель.
Решение федерации возражений не встретило. "Конечно, у нас есть и спортивные песни - "Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей". Но принято такое решение, оно неплохое", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
"Музыка Чайковского связана с Россией, многие узнают ее, услышав первые аккорды. Не удалось добиться разрешения исполнения гимна, но слышать какую-то нейтральную мелодию хуже, чем музыку великого русского композитора. В этой ситуации, скажем так, это не самое худшее решение", - отметил первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.
Турнир в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Национальный гимн на чемпионатах мира звучит после победы одной из сборных после каждого матча.