Мичков отметил, что не думает о количестве заброшенных шайб на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 30 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков отметил, что на чемпионате мира не думает о личной статистике. Об этом Мичков рассказал журналистам.

В ночь на пятницу сборная России переиграла команду Германии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира со счетом 6:1 и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Мичков забросил четыре шайбы.

"Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьезнее, надо готовиться уже к ним", - отметил Мичков.

Мичков вышел на первое место по количеству заброшенных шайб на чемпионате мира, на счету российского нападающего шесть голов. "Я даже не знал, что вышел на первое место по голам, это все уходит на второй план. Главное - это приносить пользу команде, о личных голах я совершенно не думаю", - заключил хоккеист.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Чехии в ночь на 2 мая. Игра начнется в 00:00 мск.