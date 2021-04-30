Шайба Капризова не помогла "Миннесоте" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 30 апреля. "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Сент-Луиса" отличились Самуэль Блэз (4-я минута), Тайлер Бозак (28), Марко Сканделла (31), Райан О'Райли (47, 64). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (38), Кевин Фиала (43), Виктор Раск (56), Кирилл Капризов (60).

Капризов забросил 23-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 42 очка (23 гола + 19 передач) в 49 матчах. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.

"Миннесота" занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков в 49 матчах, и уже гарантировала себе место в плей-офф. "Сент-Луис" находится на четвертой строчке с 52 очками за 48 игр. Следующий матч команды проведут 2 мая в Сент-Поле (штат Миннесота).