Яромир Ягр заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время

ТАСС, 30 апреля. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Яромир Ягр заявил, что не намерен в ближайшее время завершать игровую карьеру, так как чувствует ответственность перед "Кладно", владельцем которого он является. Комментарий хоккеиста приводит официальная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на русском языке.

Ягру 49 лет, в сезоне-2020/21 он набрал 22 очка (4 гола + 18 передач) в 35 матчах за "Кладно" в регулярном чемпионате и плей-офф. По итогам сезона "Кладно" вышел в высшую лигу чемпионата Чехии.

"Я играю до сих пор, потому что чувствую ответственность перед клубом, это главная причина, - сказал Ягр. - Не будь этого, я не носился бы по льду, потому что мне стыдно за себя. Честно, я понимаю, что должен играть намного лучше, и я хочу играть намного лучше, чтобы помочь команде. Одно я знаю точно - я сделаю все, чтобы помочь моему клубу".

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского "Авангарда" Ягр, начавший свою карьеру в "Кладно" в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.