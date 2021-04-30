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НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

В матче с "Рейнджерс" россиянин отразил 25 бросков и провел шестую игру в сезоне "на ноль"
Семен Варламов AP Photo/Kathy Willens
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 30 апреля. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Айлендерс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:0. Варламов отразил 25 бросков и провел шестой матч в сезоне "на ноль".

Первой звездой дня стал нападающий "Сент-Луиса" Райан О'Райлли, в матче против "Миннесоты" (5:4) он забросил две шайбы, одна из которых стала победной.

Третьей звездой признан белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович, в его активе две шайбы в игре против "Филадельфии" (5:3).

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