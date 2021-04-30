Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в России, несмотря на решение CAS

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в первой половине июля в Томске, другие страны не решились взять на себя организацию этих соревнований. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Федерации подводного спорта России Татьяна Карташева.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Россия до 16 декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".

"Турниры пройдут в России, как и планировалось изначально. Это решение было принято еще три года назад, все контракты уже давно подписаны. После решения CAS в течение трех месяцев велись поиски желающих взять на себя эти турниры, но никто из других национальных федераций не изъявил желания. Сейчас мы находимся в стадии подготовки", - сказала Карташева.

Чемпионат мира по плаванию в ластах и чемпионат мира по дайвингу первоначально должны были состояться в Томске в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса в апреле было принято решение перенести эти соревнования на следующий год. Мировое первенство по плаванию в ластах пройдет с 3 по 9 июля, чемпионат мира по дайвингу - с 8 по 13 июля.