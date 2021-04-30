Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею примет окончательное решение о зрителях на матчах до 15 мая

"Переговоры продолжаются все время. На этой неделе было заседание оргкомитета, на котором рассматривался вопрос о зрителях. В рабочей группе мы договорились, что окончательное решение может быть принято с 10 до 15 мая", - сказал Бунцис в интервью Латвийскому телевидению.

РИГА, 30 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, примет окончательное решение о присутствии зрителей на матчах до 15 мая. Об этом в пятницу сообщил руководитель организующей мировое первенство компании "Академия хоккея" Эдгарс Бунцис.

По его словам, "Арена-Рига" и Олимпийский спортивный центр будут готовы к проведению чемпионата мира в установленные сроки. "В Олимпийском спортивном центре все идет по плану - послезавтра здесь будут красить лед и разметки, размещать рекламу, и 6 мая лед будет готов", - указал он. "Арена-Рига" 6 мая будет готова полностью. Латвийская сборная сможет начать там тренировки уже с 7 мая", - отметил Бунцис.

Самые большие опасения оргкомитета вызывает готовность ледового холла стадиона "Даугава", который послужит тренировочной ареной и который должен был быть сдан строителями в эксплуатацию 30 апреля. "Нужно сказать, что беспокойство очень большое. К сожалению, ни Латвийская федерация хоккея, ни "Академия хоккея" как организатор чемпионата никак не могли повлиять на процесс с самого начала. Сейчас надо сказать, что ситуация становится критической и, честно говоря, очень беспокоит", - заявил Бунцис.

"Ближайшие дни покажут, как и в каком направлении мы будем двигаться", - продолжил Бунцис. "Международная федерация хоккея доверяет всему этому процессу, который происходит вокруг стадиона "Даугава". Еще раз хочу подчеркнуть, что ближайшие дни будут критическими, поскольку мы просто не укладываемся в график, может не хватить времени", - отметил он. "Мы все еще надеемся на своего рода чудо, что стадион "Даугава" будет готов, и 18 мая, когда команды выйдут из самоизоляции, смогут здесь начать тренировки", - добавил Бунцис.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на этой неделе заявил, что в настоящее время он не видит возможности провести чемпионат мира в присутствии зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства допускают присутствие 2 660 зрителей на матчах. Следующее заседание оргкомитета чемпионата мира по хоккею состоится 6 мая.