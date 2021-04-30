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КХЛ

Хоккеистов "Авангарда" наградили за заслуги перед Омской областью

В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги омский клуб переиграл московский ЦСКА со счетом 4-2 в серии

ОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Омской области наградили за заслуги перед регионом игроков и тренерский штаб хоккейного клуба "Авангард", который 28 апреля впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Александра Буркова, опубликованном в пятницу на сайте правительства региона.

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В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский клуб переиграл московский ЦСКА со счетом 4-2 в серии. С сезона-2018/19 клуб вынужден проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

"Распоряжение губернатора Омской области <…> наградить тренерский штаб и команду игроков Ассоциации "Хоккейный клуб "Авангард", - говорится в документе.

В документе поясняется, что председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов и главный тренер команды Боб Хартли за победу в чемпионате КХЛ, значимость результатов спортивной деятельности награждены медалью "За высокие достижения". Игроки команды и остальные представители тренерского штаба получили знаки отличия "За служение Омской области" I степени. Ассистент видеотренера Петерис Громс награжден знаком отличия "За служение Омской области" II степени.

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