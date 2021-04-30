Боец Забит Магомедшарипов может завершить карьеру

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может завершит карьеру. Об этом ТАСС сообщил источник.

"С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться", - сказал собеседник агентства.

Представители Магомедшарипова при этом отметили, что боец может получить следующий бой в UFC уже ближайшим летом. В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.