Матыцин: российским олимпийцам важна всенародная поддержка во время выступления на Играх

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Спортсменам олимпийской и паралимпийской сборных России будет важна всенародная поддержка на предстоящих Играх в Токио. Об этом на итоговой коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

"Хочу пожелать всем успехов, здоровья и побед в этом олимпийском году, побед нашей сборной на Паралимпийских играх. Будем гордиться нашими ребятами. Сейчас им особо важна всенародная поддержка", - сказал Матыцин.