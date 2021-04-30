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Олимпиада в Токио

Матыцин: российским олимпийцам важна всенародная поддержка во время выступления на Играх

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 8 августа
Министр спорта России Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Спортсменам олимпийской и паралимпийской сборных России будет важна всенародная поддержка на предстоящих Играх в Токио. Об этом на итоговой коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

"Хочу пожелать всем успехов, здоровья и побед в этом олимпийском году, побед нашей сборной на Паралимпийских играх. Будем гордиться нашими ребятами. Сейчас им особо важна всенародная поддержка", - сказал Матыцин.

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Олимпиада в ТокиоМатыцин, Олег Васильевич
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