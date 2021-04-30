Минспорт совместно с МИД будет решать вопрос въезда российских спортсменов в США

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта России будет совместно с Министерством иностранных дел решать вопрос въезда спортсменов страны в США после прекращения выдачи неиммиграционных виз. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Американское диппредставительство в Москве в пятницу объявило о приостановке с 12 мая рассмотрения документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

"Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях", - сказал Матыцин.