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Массовый спорт

Минспорт совместно с МИД будет решать вопрос въезда российских спортсменов в США

Американское диппредставительство в Москве в пятницу объявило о приостановке с 12 мая рассмотрения документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок
Министр спорта России Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта России будет совместно с Министерством иностранных дел решать вопрос въезда спортсменов страны в США после прекращения выдачи неиммиграционных виз. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Американское диппредставительство в Москве в пятницу объявило о приостановке с 12 мая рассмотрения документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

"Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись наших спортсменов и это не сказалось негативно на их участии в соревнованиях", - сказал Матыцин.

Теги
СШАРоссияМатыцин, Олег Васильевич
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