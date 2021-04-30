Непомнящий остался на четвертом месте в рейтинге FIDE

На счету Непомнящего 2 789 баллов. На первой позиции находится чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии (2 847), на втором месте располагается Фабиано Каруана из США (2 820), на третьем - китаец Дин Лижэнь (2 791). Российский шахматист Александр Грищук располагается на шестой позиции (2 777).

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался на четвертом месте в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Карпов оценил шансы Непомнящего на победу над Карлсеном в матче за шахматную корону

В топ-50 рейтинга входят еще 13 россиян: Сергей Карякин занимает 16-ю строчку (2 757), Дмитрий Андрейкин - 24-ю (2 725), Никита Витюгов - 26-ю (2 715), Петр Свидлер - 27-ю (2 714), Даниил Дубов - 28-ю (2 710), Владислав Артемьев - 30-ю (2 709), Евгений Томашевский - 34-ю (2 706), Андрей Есипенко - 36-ю (2 701), Кирилл Алексеенко - 41-ю (2 696), Александр Предке - 45-ю (2 690), Максим Матлаков - 46-ю (2 688), Владимир Федосеев - 49-ю (2 687), Дмитрий Яковенко - 50-ю (2 684).

В женском рейтинге лучшей из россиянок является Александра Горячкина, которая с 2 593 баллами находится на второй позиции. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2 658), на третьем месте находится шахматистка из Индии Хампи Конеру (2 586).

В понедельник Непомнящий победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Это позволит ему встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.