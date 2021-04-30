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КХЛ

Квартальнов подписал новый контракт с хоккейным клубом "Ак Барс"

Новое соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов подписали новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

Квартальному 55 лет, он возглавляет "Ак Барс" с 2019 года. В минувшем сезоне казанская команда заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина омскому "Авангарду" со счетом 3-4 в серии. 

Ранее Квартальнов работал в череповецкой "Северстали" (2009-2012), новосибирской "Сибири" (2012-2014), московском ЦСКА (2014-2017) и ярославском "Локомотиве" (2017-2019).

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