Кубок Ельцина по волейболу не состоится в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Екатеринбург не будет принимать Кубок Ельцина по волейболу в 2021 году. Такое решение было принято Международной федерацией волейбола, сообщил ТАСС представитель оргкомитета кубка Константин Панов.

"Кубок проводиться не будет. В связи с переносом Олимпиады на 2021 год и проведением еще одного официального турнира, чемпионата Европы, Международная федерация волейбола приняла решение отказаться от еще каких-либо дополнительных соревнований. В этом сезоне пройдет всего три соревнования для национальных команд - еще будет Лига наций, которая пройдет в Италии по системе "пузыря". Это все связано с мерами предосторожности для спортсменов", - сказал Панов.

Кубок первого президента России Бориса Ельцина - ежегодный международный турнир женских волейбольных сборных команд. Проводится с 2003 года в Екатеринбурге. В 2020 году Кубок Ельцина был отменен из-за пандемии коронавируса.