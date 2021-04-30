Федерация шашек России обратилась в международную федерацию по факту инцидента с флагом

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федерация шашек России обратилась к руководству Всемирной федерации шашек (FMJD) по факту инцидента с флагом РФ, произошедшим на чемпионате мира в Польше 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Анатолий Никитин.

"Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры одним из организаторов соревнований были убраны все опознавательные российские знаки. Руководство федерации выразило мнение, что подобное поведение организаторов соревнований в ходе проведения матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования всемирной федерации для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц", - сказал Никитин.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Садовская - двукратная чемпионка мира. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет после шести раундов 39:33 в пользу польки.