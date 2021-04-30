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КХЛ

Илья Ковальчук расторг контракт с хоккейным клубом "Авангард"

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон
Илья Ковальчук Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Илья Ковальчук
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

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"Когда мы договаривались о переходе Ильи в "Авангард", сразу заключили джентльменское соглашение, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ".

В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. Ковальчук, который подписал контракт с "Авангардом" 26 декабря, провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Ковальчуку 37 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

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