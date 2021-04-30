Чернышенко считает, что нужно увеличить количество зрителей на играх Евро в Петербурге

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

"Санкт-Петербург станет одной из столиц чемпионата Европы по футболу, - сказал Чернышенко. - Он наравне с Лондоном примет 7 матчей, первый - между Россией и Бельгией - пройдет уже 12 июня, нам необходимо оперативно скоординироваться и провести турнир на высшем уровне, это самое большое мероприятие после чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране, все билеты уже проданы. На данный момент предложена заполняемость стадиона до 50% зрителей. Считаю необходимым продумать, как увеличить количество зрителей, обеспечив при этом все необходимые меры безопасности".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.